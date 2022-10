Cet hiver, Luis Campos n’aura pas peur de sortir le chéquier. Un grand défenseur et un attaquant de pointe sont notamment dans le viseur pour permettre au PSG d’atteindre son objectif suprême : remporter la Ligue des champions. On fait le point.

Avec les blessés et les difficultés qu’ont connues les Parisiens en ce début de saison, Luis Campos est déjà en plein scouting sur le marché des transferts. Le recrutement pourrait même atteindre les 100 M€ cet hiver, et ainsi dépasser tous les records de la capitale.

Skriniar, Saliba, Omari ou Kalulu : Qui pour faire de la concurrence à Ramos (et Kimpembe) ?

Quand on pense recrue Parisienne, comment ne pas songer à Milan Skriniar ? Alors que les Parisiens ont attendu tout l’été l’arrivée d’un grand défenseur central pour renforcer l’effectif, aucun d’entre eux n’a finalement signé dans la capitale. Parmi ces noms, c’est sans aucun doute celui du défenseur central de l’Inter Milan, Milan Skriniar (27 ans), qui a fait le plus de bruit. En fin de contrat en juin 2023, les dirigeants italiens n’ont pas accepté d’offre à 70 M€ et pourront bien le regretter cet hiver. En effet, Luis Campos compte bien faire une offre aux alentours des 30 M€ que les Interistes risquent d’être obligé d’accepter avant que leur joueur ne parte librement. Reste à voir si le joueur prolonge ou pas du côté de l’Inter Milan, fermant ainsi la porte à Luis Campos et sa clique.

Milan Skriniar – Photo by Icon sport

Si l’option Skriniar pourrait finir par s’essouffler si ce dernier signe un nouveau contrat du côté de l’Inter Milan, Campos a pensé à une option de secours, qui s’annonce même plus prometteuse. En effet, selon le quotidien portugais A Bola, António Silva (18 ans) est dans les tablettes du PSG et intéresse depuis cet été. Avec des performances admirables du côté du Benfica Lisbonne, le Portugais dont l’agent est Jorge Mendes pourrait bien finir par signer dans la capitale pour faire de la concurrence à Sergio Ramos et Presnel Kimpembe. Sous contrat jusqu’en 2027 avec une clause libératoire de 100 M€, le défenseur très prometteur risque de couter un sacré billet aux dirigeants parisiens.

William Saliba pourrait aussi bien être une option pour le Paris Saint-Germain. En effet, particulièrement impressionnant avec Arsenal après son passage admirable à l’OM, l’ancien Stéphanois pourrait bel et bien signer dans la capitale. Sur ce dossier, une prolongation chez les Gunners semble cependant plus proche qu’un départ. D’autres options moins avancées existent aussi avec Warmed Omari du Stade Rennais, Pierre Kalulu de l’AC Milan, Mohamed Simakan du RB Leipzig, Gonçalo Inacio du Sporting Portugal, Axel Disasi de l’AS Monaco et Stefan de Vrij, lui aussi de l’Inter Milan. Ce ne sont donc pas les défenseurs centraux qui manquent pour Luis Campos, reste à voir lequel de ses joueurs finira par signer du côté de la capitale.

William Saliba – Photo by Icon Sport

Marcus Rashford, Lautaro Martinez ou Joao Felix : Pour satisfaire Mbappé, Paris pourrait débourser plus de 100 M€ pour un numéro 9 !

Cet été, une des promesses faites à Kylian Mbappé était celle d’un numéro 9 pour le mettre dans les meilleures conditions possibles. Si les promesses non tenues ont fait beaucoup de bruit après le mercato estival, les dirigeants parisiens pourraient bien avoir compris la leçon en se penchant sur les meilleurs numéros 9 du monde pour cet hiver.

D’abord, l’info qui a fait le plus de bruit récemment c’est la potentielle arrivée de Joao Felix du côté de la capitale. En effet, le Portugais arrivé à l’Atletico Madrid pour 127 M€ en aurait assez de Diego Simeone et de son manque de titularisation. Avec 0 but depuis le début de la saison, le joueur a beaucoup manifesté son mécontentement et souhaiterait désormais partir de l’Atletico Madrid. Jorge Mendes, son agent, se serait donc mis au travail et le Paris Saint-Germain songerait à le recruter pour satisfaire Kylian Mbappé selon la Gazzetta dello Sport et AS. Cependant, attention à la concurrence car le Bayern Munich serait aussi sur le dossier !

Toujours selon la Gazzetta dello Sport, le Paris Saint-Germain serait aussi particulièrement intéressé par le profil de Lautaro Martinez (25 ans). L’Argentin numéro 9 de l’Inter Milan semble parfait pour le dispositif de Galtier, offrant un attaquant différent des profils de Lionel Messi, Neymar ou Kylian Mbappé. Dès lors, le quotidien italien annonce que Luis Campos est allé prendre la température du côté de l’Inter Milan pour leur buteur prodigieux. Cependant, une somme complétement folle va devoir être déboursée par le club parisien pour s’attacher ses services. De même que pour Dusan Vlahovic (22 ans), qui intéresse à Paris, mais qui devrait coûter un sacré pactole à Al-Khelaïfi.

🚨 Joao Felix wants to leave Atletico Madrid in January. PSG are in contact with the Portuguese clan. Madrid could agree a 6-month loan with a mandatory buy-option in summer 2023. @manusainz @diarioas 🇵🇹📁 — PSGhub (@PSGhub) October 20, 2022

On parlait déjà de lui cet été et il revient cet hiver pour faire rêver les Parisiens : Marcus Rashford. L’international anglais de 24 ans est sans aucun doute l’un des hommes fort de Manchester United puisqu’il est déjà à 5 buts en 11 matchs toutes compétitions confondues cette saison. En fin de contrat l’été prochain, le natif de Manchester pourrait bien être une option de choix pour les Parisiens. Cependant, malgré qu’il arrive en fin de contrat dans moins d’un an, Manchester United a fixé le prix de son joueur : 57 M€. Luis Campos devra donc sortir le chéquier cet hiver pour convaincre les Red Devils de se séparer de leur buteur.

Pour ce qui est des pépites ciblées par le directeur sportif, on peut citer Gonçalo Ramos (21 ans) qui est sous contrat jusqu’e juin 2026 avec Benfica. En effet, selon Média Foot, les Parisiens pensent très fortement à la pépite portugaise, qui effraie l’Europe de ses stats complétements folles (10 buts en 16 matchs toutes compétitions confondues). A 40 M€, le joueur devrait être une option complétement abordable pour le PSG. La dernière option qui fait beaucoup de bruit, c’est celle de Pierre-Emerick Aubameyang. En effet, l’attaquant de Chelsea serait une autre des pistes de Campos et serait une option envisageable financièrement car le Gabonais est déstabilisé depuis le départ de Thomas Tuchel.

Marcus Rashford and Pierre-Emerick Aubameyang – Photo by Icon Sport

Le dossier Mbappé : une affaire réglée ou un départ possible ?

Pour le PSG, la première question qu’on se pose cet hiver c’est si le prodigieux Kylian Mbappé (24 ans) finira par s’en aller. Si cela pouvait sembler totalement invraisemblable après sa prolongation cet été, toutes les cartes sont rebattues depuis que des révélations ont été faites durant ce mois d’octobre. En effet, le joueur souhaiterait partir après sa déception due aux promesses non tenues des dirigeants parisiens. Le natif de Bondy pensait en effet pouvoir compter sur un attaquant pour éviter de faire le pivot ainsi que sur un départ de Neymar.

Finalement, rien de tout ça ne s’est passé et le Parisien aurait des envies de départ. Cependant, après des démentis par les dirigeants et par le joueur lui-même, tout indique que le joueur devrait rester du côté de la capitale cet été, et qu’il compte bien laisser une deuxième chance aux dirigeants pour tenir leur promesse. Si un départ de Neymar semble aujourd’hui tout sauf envisageable, l’arrivée d’un numéro 9 au PSG pourrait bien sauver le coup pour Kylian Mbappé. Cependant, l’Equipe annonce tout de même, que malgré les démentis, le joueur a joué sur les mots et espére toujours partir l’été prochain… Affaire à suivre donc, et le recrutement des dirigeants parisiens cet été pourrait nous donner beaucoup d’indice sur l’avenir du champion du monde 2018.

Kylian Mbappe wants to leave PSG in January 😳 pic.twitter.com/2iDsmOYSc0 — GOAL (@goal) October 11, 2022

Rabiot ou Kanté ? Les Français sont attendus pour renforcer l’entrejeu des Parisiens

Cet été, c’est sans aucun doute au milieu de terrain que le Paris Saint-Germain c’est le plus renforcé. En effet, avec les arrivées de Vitinha en provenance de Porto (41,5 M€), de Fabian Ruiz (23 M€), et Carlos Soler (18 M€) et de Renato Sanches (15 M€), ce ne sont pas les milieux de terrains qui manque. Cependant, des grands noms pourraient compléter ces arrivées, et Campos se serait déjà pencher sur Adrien Rabiot et N’Golo Kanté en priorité, mais n’a pas oublié de regarder les jeunes pousses prometteuses.

N’Golo Kanté n’a toujours pas prolongé à Chelsea, et rien n’indique qu’un accord sera trouvé avant l’été prochain. Là où les Blues pleurent les autres jubilent car la signature d’une telle recrue pour 0€ serait l’un des plus beaux coups de ses dernières années. Parmi ceux qui rêvent de cette idée on retrouve Al-Khelaïfi. En effet, les dirigeants parisiens seraient particulièrement intéressés à l’idée d’intégrer le milieu récupérateur français de 31 ans dans l’effectif et tenteront donc de l’approcher dès cet hiver afin de prendre la température.

D’un autre côté, le retour d’un ancien parisien est aussi envisagé du côté de la capitale. Il semblerait en effet que Luis Campos et sa bande voient d’un très bon œil les bonnes performances d’Adrien Rabiot (27 ans) à la Juventus. En plus de cela, la Gazzetta dello Sport révéle que les Turinois serait prêt à se séparer de leur milieu de terrain tricolore pour un bon petit billet. Les Parisiens pourraient donc offrir une certaine somme pour Rabiot, reste cependant à voir si Chelsea, concurrent sur ce dossier, offrira plus pour l’ancien joyau parisien.

Adrien Rabiot et N’Golo Kanté – Photo by Icon sport

Enfin, Luis Campos serait aussi intéressé par des joueurs très prometteurs pour son milieu de terrain. En effet, avec seulement des joueurs confirmés arrivés cet été, il manque peut-être au directeur sportif parisien les petites pépites qu’il avait l’habitude de recruter. Pour ce faire, le milieu de terrain brésilien de 18 ans de Vasco de Gama Andrey Santos serait bien dans son viseur. D’un autre côté si la piste Jude Bellingham (19 ans) semble complètement folle, il ne faut pas oublier qu’on parle ici du PSG, donc rien n’est impossible.

🗞Everton, PSG and Barcelona are interested in 18 year old Vasco da Gama midfielder, Andrey Santos. The Brazilian could be signed for a fee of €8M.



(Source – Le10Sport) pic.twitter.com/o6sQhVtdEQ — 𝗧𝗵𝗲 𝗧𝗼𝗳𝗳𝗲𝗲 𝗕𝗹𝘂𝗲𝘀 (@EvertonNewsFeed) June 22, 2022

Avec tous les éléments en mains, reste maintenant à voir quelles seront les folies du Paris Saint-Germain sur le marché des transferts cet hiver.