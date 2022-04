Pour Jamie Redknapp, Marcus Rashford « doit impérativement » quitter Manchester United lors du prochain mercato.

Relégué au second plan avec le retour de Cristiano Ronaldo et l’éclosion du jeune Anthony Elanga, Marcus Rashford peine à retrouver une place d’indiscutable du côté de Manchester United. Interrogé à son sujet au micro de Sky Sports, l’ancien footballeur Jamie Redknapp a conseillé à la star de 24 ans de plier bagage dès cet été.

« Je regarde Rashford maintenant et c’est un jeune homme qui, je crois, doit partir, explorer et faire autre chose. On dirait qu’il est tombé en panne d’amour pour le jeu en ce moment. Il doit se relancer quelque part car c’est encore un grand joueur en devenir, il y aura des centaines de clubs qui le voudront. Il a brillé en Europe contre le Paris Saint-Germain et je sais que des clubs en Angleterre le voudraient, comme Tottenham ou Arsenal. Je pense que son temps est écoulé à Manchester United. »