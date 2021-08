Au micro de Prime Video, à l’issue de la victoire du PSG à Reims sur un doublé de Mbappé, Marco Verratti a fait la déclaration suivante.

« Si on veut qu’il reste ? Oui bien sûr. Ce sont des choses entre Kylian et le club. On aime jouer avec les plus forts. Ce soir il a montré que c’est un grand attaquant. On a gagné 2-0, il fait un doublé. Ce n’est pas aujourd’hui qu’on découvre Kylian, ça fait déjà beaucoup d’années qu’il marque beaucoup de buts. Des fois, on attend seulement qu’il rate un match pour lui tomber dessus. Mais ça, c’est parce que c’est un phénomène et tout le monde attend beaucoup de lui. Mais on le connaît, on sait ce qu’il peut donner et on est très contents de lui. »