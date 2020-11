Zlatan Ibrahimovic a tenu à rendre hommage à Diego Maradona.

Les messages d’hommage à Diego Armando Maradona ne cessent de tomber. Et pour cause, l’Argentin a marqué plus d’une génération. Comme tout le monde du football, Zlatan Ibrahimovic a été touché par la disparition tragique de l’ancien numéro 10.

« Diego n’est pas mort, il est immortel. Dieu a donné au monde le meilleur joueur de tous les temps, il vivra pour toujours et à jamais. » Un joli hommage de l’attaquant du Milan AC. Un de plus pour El Pibe de Oro, qui s’est éteint ce mercredi des suites d’une crise cardiaque.