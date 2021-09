Battu en finale de Ligue Europa par Villarreal la saison dernière, Manchester United pourra cette fois compter sur Cristiano Ronaldo pour faire la différence.

De passage en conférence de presse ce mardi, à la veille du match de Ligue des champions entre Manchester United et Villarreal, Ole Gunnar Solskjaer a fait le point sur les chances de son équipe. Le coach des Red Devils compte bien prendre sa revanche grâce à un certain Cristiano Ronaldo.

« Oui, bien sûr, Cristiano, on peut presque dire que quand on commence avec Cristiano, c’est presque un but garanti. Il a ce bilan dans sa carrière de buts et 13 buts en 14 ou 15 matches contre Villarreal, cela signifie qu’il aime jouer contre eux. Bien sûr, il connaît Albiol du Real Madrid, Torres, leurs meilleurs défenseurs. Donc ça ne va pas être facile, mais ça ne va pas être facile non plus de jouer contre Cristiano. Il est déterminé à marquer des buts à chaque fois qu’il entre sur le terrain. Je sais que nous allons nous améliorer avec Cristiano. Plus il apprendra à connaître l’équipe et notre façon de jouer, plus nous nous améliorerons et plus il aura de buts et d’occasions. Mais nous devons bien jouer pour nous créer des opportunités contre eux. »