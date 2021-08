Auteur d’une belle première avec Manchester United, Raphaël Varane a reçu les félicitations de son coach, Ole Gunnar Solskjaer.

Solide pour sa grande première avec Manchester United, Raphaël Varane a permis aux Red Devils de repartir du stade Molineux de Wolverhampton avec les trois points (1-0). Un match pas vraiment convaincant de la part des nouveaux coéquipiers de Cristiano Ronaldo, qui ont pu compter sur un exploit individuel du jeune Mason Greenwood pour ouvrir le score. Interrogé en fin de rencontre sur la prestation de Raphaël Varane, Ole Gunnar Solskjaer a encensé le Français, arrivé en provenance du Real Madrid contre 50 millions d’euros.

« Raphaël Varane a réalisé une grande performance. C’était son message de bienvenue à la Premier League. Il a du rythme et de l’énergie pour stopper les contre-attaques de l’adversaire. Il est bon dans les airs et calme avec le ballon. Il a tellement d’expérience, rien ne le perturbe. Il était confiant dans le vestiaire avant le match et pendant la mi-temps. Je suis ravi par sa performance, il a démontré toute sa classe. »