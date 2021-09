Donny van de Beek n’a pas quitté les Red Devils durant l’été comme il le souhaitait. Il est très agacé par la situation.

L’attaquant a été très peu utilisé ces derniers temps par Ole Gunnar Solskjaer et il est certain que l’arrivée de Cristiano Ronaldo ne va pas améliorer son temps de jeu. Son agent, Guido Albers, a exprimé son agacement face à la situation de son poulain, qui évolue au milieu de terrain. « Cristiano est arrivé vendredi, ce qui, nous le savions, était une mauvaise nouvelle pour nous. Pogba joue à gauche, et avec l’arrivée de Cristiano, cela signifie un autre joueur supplémentaire au milieu de terrain avec Pogba qui va partir du côté gauche. »