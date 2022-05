Erik Ten Hag est le nouvel entraîneur de Manchester United. Le coach néerlandais a été présenté ce lundi aux médias et il a livré ses premiers mots en tant que nouveau technicien des Reds Devils.

Arrivé en provenance de l’Ajax Amsterdam, Ten Hag a donné sa première interview en tan que nouvel homme fort des Reds Devils et il confirme qu’il n’est pas seulement à Manchester pour gagner, mais gagner avec la manière. Il compte bien proposer un jeu attrayant et agréable à regarder. “Nous jouons dans le Théâtre des Rêves. Nous voulons divertir. Mais au final, l’intention est de jouer un football fantastique. Si nous ne pouvons pas jouer un football fantastique, nous devons quand même gagner. Nous commencerons la pré-saison le 27 juin et je recevrai quelques membres de l’effectif. À certains postes, nous voulons renouveler l’effectif. Je suis toujours en train d’analyser. J’ai hâte de travailler avec ces joueurs. Mais comme je l’ai dit, il y a un an, cette équipe était deuxième du championnat, donc il y a du potentiel et je suis vraiment impatient de coopérer avec l’équipe. » A lâché le champion des Pays-Bas en titre.

Avant de rassurer tout le monde concernant l’avenir et son projet de jeu avec sa star planétaire Cristiano Ronaldo : “Si je souhaite le conserver ? Bien sûr. Que va-t-il apporter ? Des buts. » A terminé le nouvel entraîneur de Manchester United qui aura pour mission de ramener son équipe en Ligue des champions la saison prochaine…