Erik Ten Hag a du mal à convaincre tout le monde, mais ce qui est sûr c’est qu’il ne craint pas les grandes décisions. D’ailleurs, le Manchester Eveving News, explique que le tacticien a trouvé son trio d’attaque de rêve, et elle est sans Sancho ni Ronaldo.

Manchester United réussit beaucoup mieux en ces derniers temps que depuis le début de la saison. En effet, avec 8 matchs consécutifs sans défaite et 6 victoires dans ces derniers matchs, les Red Devils sortent enfin la tête de l’eau, et sans la superstar Cristiano Ronaldo et le très prometteur Jadon Sancho. Cependant, les deux joueurs venus pour jouer, pourraient avoir envie de partir pour montrer à tout le monde qu’ils ont encore la capacité d’évoluer au plus haut niveau.

Ce qu’affirme le journal Mancunien, c’est que le tacticien Néerlandais a pour projet d’utiliser en numéro 9 Anthony Martial, avec l’homme en forme du moment Marcus Rashord sur le côté gauche, tandis que le Brésilien Antony serait aligné à droite. Reste ainsi à voir si c’est bien ce que souhaite le Néerlandais et si les deux joueurs sur le banc en auront marre de cette situation.