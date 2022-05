Arrivé pour donner une nouvelle impulsion à Manchester United, Erik Ten Hag aimerait se construire une attaque de rêve avec le recrutement de trois hommes, Darwin Nunez, Antony et Jarrod Bowen.

Alors que de nombreux départs sont à prévoir sur le flanc offensif avec Edinson Cavani, Anthony Martial, Jesse Lingard voire même Marcus Rashford, Manchester United est à la recherche de nouveaux grands noms afin de constituer une attaque explosive la saison prochaine. Selon les informations de la presse britannique, le plan serait de conserver Bruno Fernandes, Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo et de recruter trois hommes supplémentaires pour installer une rotation de haut niveau. Ces trois recrues, ciblées par Erik Ten Hag en personne, sont Antony (Ajax Amsterdam), Jarrod Bowen (West Ham) et Darwin Nunez (Benfica).

Des pistes particulièrement concurrentielles alors que l’Uruguayen, pour ne citer que lui, aurait d’ores et déjà refusé les avances des Reds Devils pour privilégier le Paris Saint-Germain et d’autres écuries…