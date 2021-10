Consultant pour la télévision britannique Paul Scholes est revenu sur le match hier soir en Ligue des champions entre Manchester United et l’Atalanta Bergame.

L’ancien milieur de terrain des Reds Devils n’est pas forcément satisfait et adresse un avertissement aux hommes d’Ole-Gunnar Solskjaer pour la suite de al saison. « Pour un spectateur neutre, c’était un grand match, plein d’excitation et de buts, mais je suis réaliste quant à ce qui est à venir. J’attends plus d’eux, ils ne peuvent pas continuer à concéder des occasions comme ça. Ils ont joué contre une bonne équipe, mais pas de classe mondiale, il ne faut pas trop s’emballer. » Ce dimanche, Manchester United recevra Liverpool en Premier League pour un énorme choc.