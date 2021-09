Malgré son gros match face à Newcastle (4-1), Cristiano Ronaldo pourrait faire un tour sur le banc de Manchester United ce mardi en Ligue des champions.

À quelques heures du premier match de Ligue des champions des Red Devils face aux Young Boys de Berne (mardi à 18h45), Ole Gunnar Solskjaer a laissé planer le doute sur la présence de Cristiano Ronaldo. Auteur d’un doublé pour son retour à Old Trafford ce week-end, le Portugais pourrait être laissé au repos.

« Il n’est pas impossible que je me passe de lui. Il a 36 ans. Mason Greenwood a 19 ans et c’est la même chose pour lui. Je dois gérer son temps de jeu comme je dois gérer le temps de jeu d’un joueur de 36 ans. Après, Cristiano prend tellement soin de lui, je sais qu’il récupère rapidement et qu’il a eu une présaison. Mais bien sûr, il est important qu’on ait tout le monde en jambes, et il est important que lui soit en jambes et qu’il ait 90 minutes pour l’être. »