– Si on retire les buts de Cristiano Ronaldo, Manchester United serait 9e au classement de Premier league et éliminé en Ligue Des Champions ! ❌



– Si on retire les buts de Messi, le PSG serait toujours 1er du classement de Ligue 1 et deuxième dans leur groupe. ✅



Simple constat pic.twitter.com/Z0uWrtF9WA