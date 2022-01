Au moment de la signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, Neymar a offert son numéro 10 à son nouveau coéquipier mais l’Argentin a refusé pour prendre le numéro 30. Dans les colonnes de France Football, le septuple ballon d’Or remercie le brésilien et explique pourquoi il a refusé ce numéro tant convoité par les footballeurs.

« Pourquoi avoir refusé le 10 de Neymar? Le 10, c’était lui. J’étais nouveau au club, je venais pour aider. C’était un geste extraordinaire de sa part. (…) Il me semblait plus juste qu’il le garde. C’est pourquoi j’en ai pris un autre qui me plaisait », a confié la Pulga à France Football.