Buteur providentiel de Manchester United cette semaine en Ligue des champions, Cristiano Ronaldo aurait lui-même demandé à son coach de modifier la tactique à la mi-temps.

Frustré par le peu de ballons à se mettre sous la dent mercredi soir en Ligue des champions face à Villarreal (2-1), Cristiano Ronaldo aurait eu une petite discussion avec son coach Ole Gunnar Solskjaer à en croire les informations d’ESPN. Le Norvégien aurait d’ailleurs modifié sa tactique en seconde période pour les beaux yeux du quintuple Ballon d’Or. Un choix payant, puisque le Portugais a délivré Old Trafford dans le temps additionnel (90’+5).

Depuis son retour à Manchester, Cristiano Ronaldo a marqué cinq buts en cinq matches sous le maillot de United – un chiffre record, surtout si l’on considère que le Portugais fêtera bientôt ses 37 ans. Mais ce n’est pas suffisant pour CR7, qui est convaincu de pouvoir marquer toujours plus de buts. Comment ? Selon lui, ses coéquipiers doivent améliorer leurs passes décisives et lui fournir le ballon plus rapidement. L’ancien buteur de la Juve arriverait ainsi dans la zone de but dans les meilleures conditions possibles. C’est exactement les mots qui ont su convaincre Solskjaer à en croire ESPN. En même temps, comment dire non à CR7 ?