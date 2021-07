Le jeune Declan Rice ne devrait pas rester à West Ham, qui pourrait le céder pour plus de 100 millions d’euros !

D’après les informations de la presse britannique, Manchester United pourrait revenir à la charge cet été pour tenter de recruter la star de West Ham, Declan Rice. Déjà pisté par Ole Gunnar Solskjaer depuis plusieurs saisons, l’Anglais de 22 ans continue d’impressionner chez les Hammers et il est même devenu l’un des éléments incontournables de la sélection des Three Lions. Mais le coach de West Ham, David Moyes, n’a pas l’intention de se séparer de sa pépite, surtout si le club – actuellement parvient à arracher une place européenne la saison prochaine. En conférence de presse, l’Écossais a déjà fait savoir qu’il faudra débourser plus de 115 millions d’euros pour le faire céder.

Mais Manchester United pourrait tenter d’inclure Jesse Lingard dans la transaction. Prêté cette saison à West Ham, le milieu offensif anglais a réalisé un exercice flamboyant. Un échange avec Declan Rice pourrait alors permettre aux Mancuniens d’économiser entre 30 et 40 millions d’euros. Attention car le club de Chelsea est également sur le dossier. Formé à l’académie des Blues et très proche de joueur comme Mason Mount ou Callum Hudson-Odoi, Declan Rice pourrait être tenté par un retour à Stamford Bridge. Dans tous les cas, l’Anglais de 22 ans risque d’être l’un des dossiers les plus chauds du mercato estival.