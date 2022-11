Présent lors de la cérémonie du Golden Boy, Paul Pogba, milieu de la Juventus, a raconté une drôle d’anecdote sur Mino Raiola. Un souvenir qui s’est déroulé lors de son premier départ libre de Manchester United en 2012 et qui en dit long sur le caractère de l’ancien agent, décédé en avril dernier.

« J’étais à Manchester United, j’avais 17 ans. Ferguson voulait me faire prolonger, a raconté l’international tricolore. Je suis arrivé avec Rafaela (Pimenta, son actuelle représentante, ndlr) et Mino.

Et Ferguson a dit : ‘alors on signe ?’ Mais on a dit non. Mino lui a répondu : ‘ce contrat, même mon chien ne le signerait pas ! Paul, lève-toi on y va !’ Je me suis levé et on est parti », a raconté Pogba lors de la cérémonie du Ballon d’Or.

