Nicky Butt, ancien joueur de Manchester United, conseille à son ancien club de tout faire pour recruter le défenseur central du Real Madrid, Raphael Varane.

Le champion du monde 2018, Raphael Varane souhaite quitter le Real Madrid a un an de la fin de son contrat. Pour Nicky Butt, les Reds Devils doivent absolument l’enrôler : « La chose la plus importante à laquelle doit penser Manchester United cet été est cette position de défenseur central; nous avons besoin d’un complément pour Harry Maguire », a-t-il ajouté. « Tout le monde parle de Raphaël Varane. Je comprends qu’il est un peu plus âgé que la plupart des gens ne le souhaiteraient peut-être, mais il suffit de revenir à l’époque de Teddy Sheringham. Je pense que nous l’avons acheté quand il avait 32 ans, et nous sommes allés gagner le triplé avec lui. Si Varane est disponible, alors je ferais tout pour l’enrôler. »

Manchester United devra faire avec la concurrence de plusieurs clubs européens comme le PSG.