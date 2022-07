Malgré l’intérêt grandissant de Chelsea, Manchester United refuse de vendre Cristiano Ronaldo à un concurrent du championnat anglais.

Sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2023, Cristiano Ronaldo pourrait bien faire ses valises plus rapidement que prévu. Déçu par la saison des Red Devils sous Rangnick et par le manque d’ambition affiché dans le recrutement, le Portugais a demandé un bon de sortie dès cet été à en croire la presse britannique. D’après les informations d’ESPN le club mancunien ne serait pas contre l’idée d’un départ du quintuple Ballon d’Or… mais à certaines conditions.

Le média précise en effet que les Red Devils seraient prêts à céder Cristiano Ronaldo si un club évoluant en dehors de la Premier League se manifeste et accepte de prendre en charge l’énorme salaire du Portugais, d’environ 580 000€ par semaine. Chelsea serait donc rayé de la carte des possibilités – malgré les récents échanges entre Todd Boehly et Jorge Mendes, l’agent de CR7 – laissant le champ libre au Bayern Munich et au Napoli. Affaire à suivre…