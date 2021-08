Manchester United souhaiterait se débarrasser de certains indésirables afin de pouvoir se renforcer à des postes clés. Deux indésirables ont pour le moment été ciblés, Anthony Martial et Donny Van de Beek

Un mercato mouvementé attend Manchester United qui veut se renforcer tant offensivement que défensivement avec notamment les pistes Jadon Sancho et Raphaël Varane. Pour cela, les Red Devils souhaitent se séparer de certains joueurs qui ont fait leur temps et n’ont pas réussi à s’imposer dans l’effectif de Ole Gunnar Solskjaer. Une nouvelle fois auteur d’une saison mitigée, 7 buts et 9 passes décisives en 36 rencontres disputées, Anthony Martial manque cruellement d’efficacité pour se maintenir dans un top club européen. Une irrégularité chronique qui agace Manchester United. Tout comme Donny Van de Beek, le Français a été placé sur la liste des transferts. Une information confirmée par ESPN. Le Néerlandais sera lâché dès la première offre alors que l’ancien monégasque ne sera pas forcément bradé.