Toujours à la recherche d’un défenseur central pour renforcer son effectif au mercato estival, Ole Gunnar Solskjaer semble apprécié les qualités de Pau Torres (24 ans).

Comme l’explique « The Sun », le club anglais est intéressé par le profil du joueur qui évolue actuellement dans le championnat espagnol avec le club de Villarreal. Actuellement à l’Euro 2020 avec la sélection ibérique, il possède une belle cote sur le marché et sa valeur est aujourd’hui estimée à 50 millions d’euros par « Transfermarkt. » Voir maintenant, si Manchester sera d’accord pour y mettre le prix et voir également l’attitude de ses dirigeants dans le dossier. Affaire à suivre…