Selon les informations du journal anglais The Telegraph, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo voudraient que l’actuel technicien du Paris Saint-Germain devienne le prochain entraîneur des Red Devils, une fois terminée cette saison 2021-2022 aux côtés du coach allemand Ralf Rangnick, nommé entraîneur par intérim après le départ d’Ole-Gunnar Solskjaer et le court passage de Michael Carrick. Débarqué en janvier 2021 sur le banc du club de la capitale française en lieu et place de l’Allemand Thomas Tuchel, le coach argentin se trouve sous contrat jusqu’en juin 2023. Son départ du Paris Saint-Germain ne serait pour l’heure pas d’actualité, et ce en dépit de la récente élimination aux tirs au but contre Nice en huitièmes de finale de la Coupe de France. Pour rappel, Mauricio Pochettino a connu deux expériences de l’autre côté de la Manche, à Southampton (2013-2014) et surtout à Tottenham (2014-2019). Sous ses ordres, le club anglais avait atteint la finale de la Ligue des champions 2019, perdue contre Liverpool. C’est cette fois avec le Paris Saint-Germain que l’homme de 49 ans vise une nouvelle présence sur la dernière marche alors que se profile une double confrontation face au Real Madrid, en huitièmes de finale. – Source: Topmercato.com – Article: https://www.topmercato.com/293838-psg-les-joueurs-de-man-utd-voudraient-pochettino-01/