Entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer est revenu sur le match du week-end et la victoire 2 buts à 1 pour son équipe. Même si le début de saison est très intéressant, hors de question de parler de titre.

« Le titre ? Vous ne m’aurez pas sur ce sujet maintenant. J’étais auparavant au plus bas et j’étais même sur le point de perdre mon travail, hier à peine. C’est comme ça que ça se passe à Manchester United. Nous avons mérité trois points. C’est un endroit difficile à vivre, ici. J’espère que ces points feront la différence. On verra (pour le titre) quand on sera vers avril et mai. » S’est exprimé le coach scandinave ce dimanche lors de sa conférence de presse. Au classement, les Reds Devils sont troisièmes du classement, avant de retrouver une fois de plus West Ham United cette semaine en League Cup.