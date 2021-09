Selon l’ancien défenseur anglais Jamie Carragher, le retour de CR7 pourrait avoir un impact négatif sur la saison des Red Devils.

Surpris par le revers de Manchester United cette semaine en Ligue des champions sur la pelouse des Young Boys de Berne (2-1), Jamie Carragher est revenu sur le début de saison des Red Devils dans les colonnes du Telegraph. L’ancien défenseur de Liverpool s’est longuement attardé sur le retour de CR7 à Old Trafford, qui risque de « causer autant de problèmes qu’il va en résoudre ».

« Ronaldo pourrait s’avérer être l’une des meilleures signatures de Manchester United. Mais il ne s’est pas engagé devenir un joueur d’équipe. Lorsqu’il sera en pleine forme, il débutera tous les matchs comme avant-centre. Cela signifie que les autres devront changer de poste. L’impact le plus immédiat est sur Jadon Sancho, qui se bat maintenant avec Greenwood pour sa place préférentielle sur la droite. Il a joué sur l’aile gauche lors de ses deux premières apparitions à United, changeant de côté en milieu de semaine, avant d’être remplacé prématurément lorsque l’équipe a été réduite à 10. Il y a aussi des conséquences pour Pogba. Après ses débuts impressionnants, il a été replacé en milieu central contre Wolverhampton, Newcastle et, pendant la dernière heure en milieu de semaine, où nous avons vu les mêmes défauts qui le caractérisent depuis le début de sa carrière. Où se situera Marcus Rashford dans l’équation à son retour de blessure ? Et puis il y a Edinson Cavani, dont Solskjaer a parlé lors de sa dernière conférence de presse. On dirait que le manager ne veut pas que ses stars aient l’impression d’être des remplaçants. Mais si vous devenez trop préoccupé par le fait de donner du temps de jeu aux joueurs, cela peut avoir un impact déstabilisant sur l’équilibre de l’équipe et la cohérence des performances. »