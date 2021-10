Ronaldo n’est pas que le sportif assidu que l’on voit sur le terrain. Le Portugais peut aussi se laisser aller à quelques extras en soirée. Du moins, c’est ce qu’Angel Di Maria raconte.

« Avec moi, Ronaldo a toujours été spectaculaire », a déclaré l’international argentin dans une interview accordée à TyC Sports.

« Ce que vous voyez sur la pelouse est une chose. En dehors de ça, c’est une personne normale. Le jour de mon premier anniversaire au Real Madrid, des amis sont venus et j’ai invité Marcelo et Pepe. Comme Cristiano Ronaldo était toujours avec eux, je l’ai aussi invité. Il pensait qu’il ne viendrait pas, mais il m’a finalement envoyé un message pour confirmer sa présence. Il est venu chez moi et s’est assis avec mes amis en buvant une bière. J’étais très surpris. Sur le terrain, il veut tout gagner, mais en dehors du terrain, c’est une personne différente », a révélé l’international argentin, dans une interview accordée à TyC Sports.