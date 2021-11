Lourdement battu ce dimanche 4 buts à 1 par le Stade Rennais en championnat, l’Olympique Lyonnais a littéralement perdu pied et la performance des Rhodaniens est loin de satisfaire Peter Bosz.

En conférence de presse, il est revenu sur le match et ne se montre pas tendre avec ses joueurs bien au contraire il dit les quatre vérités. « Il faut féliciter Rennes. C’est une victoire méritée. Il n’y avait que 1-0 à la pause. On a été mauvais dans tous les domaines, avec ou sans le ballon. Ce n’était pas le Lyon de ces derniers mois. On peut parler des buts encaissés, mais c’était collectivement très mauvais. Cela aurait pu faire 4-0 à la mi-temps et cela aurait été normal. On peut parler de tactique et des individualités. On n’était pas bien. Quel que soit le système de jeu, on était très mauvais. L’adversaire a plus couru et mieux joué au ballon que nous. Ils ont été meilleurs que nous. » Septième avec 19 points, le club rhodanien est relégué à cinq longueurs de la deuxième place occupée par le Racing Club de Lens