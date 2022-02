Aux dernières nouvelles, Mason Greenwood a été arrêté par la police britannique pour des soupçons d’agression sexuelle et de menaces de mort.

Selon plusieurs médias britanniques, Mason Greenwood vient d’être arrêté pour la seconde fois par la police pour des soupçons d’agression sexuelle et de menaces de mort. L’attaquant de Manchester United est dans l’œil du cyclone depuis ce week-end et la publication de photos et de vidéos compromettantes de sa petite amie sur les réseaux sociaux.

« Nous réitérons notre forte opposition à tous types de violence. Comme annoncé précédemment, Mason Greenwood ne s’entraînera et ne jouera plus pour le club jusqu’à nouvel ordre », a expliqué Manchester United via un communiqué.