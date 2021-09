Cristiano Ronaldo est de retour à Manchester United ! Le joueur portugais revient en Angleterre avec de grandes ambitions, et il l’a fait savoir à ses coéquipiers.

Et pour prévenir et mettre la pression sur ses coéquipiers, Cristiano Ronaldo a envoyé un message à Bruno Fernandez : « Les joueurs sont très excités par l’arrivée de Ronaldo. Ils se sentent très confiants. Les joueurs et l’équipe d’entraîneurs pensent qu’ils ont la meilleure équipe de la ligue et peuvent remporter la Premier League cette saison.

Ronaldo a également parlé à Bruno Fernandes et lui a dit de transmettre aux autres joueurs qu’ils devaient gagner cette année. Ils doivent travailler dur et commencer à croire en eux-mêmes. Les joueurs n’ont pas cessé de parler de Ronaldo depuis qu’il a signé et sont impatients de s’entraîner et de jouer à ses côtés », a déclaré une source du club au média anglais The Sun.