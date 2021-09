Trop irrégulier pour brider une place de titulaire indiscutable dans le XI de Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United, Anthony Martial devrait rapidement être mis de côté avec l’arrivée récente de Cristiano Ronaldo.

A Manchester United depuis déjà 6 saisons, Anthony Martial n’a toujours pas corrigé ses défauts et son irrégularité chronique. Sur courant alternatif, l’ancien monégasque illumine Old Trafford par son inconstance. A 25 ans, le buteur tricolore n’a toujours pas confirmé au plus haut niveau avec des statistiques encore trop insuffisantes la saison dernière : 7 buts et 9 passes décisives en 36 rencontres disputées. Un départ à l’OL avait même été évoqué en toute fin de mercato alors que l’arrivée de Cristiano Ronaldo assombrie encore un peu plus l’avenir de Anthony Martial.

Un état de fait partagé par Dimitar Berbatov : « Peut-être que Martial sera la victime de l’arrivée de Ronaldo, peut-être qu’Anthony sera un peu laissé de côté. » Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford, Mason Greenwood, Edinson Cavani et Jadon Sancho pourraient bien être tous devant le Français dans la hiérarchie offensive mancunienne.