Après 5 saisons sous les couleurs des Red Devils, Nemanja Matic a confirmé son départ du club cet été.

Après Fernandinho, au tour de Nemanja Matic de faire ses adieux à la ville de Manchester. Dans un message posté sur les réseaux sociaux ce vendredi, le Serbe a officiellement annoncé son départ de Manchester United à la fin de la saison. Arrivé à Old Trafford en 2017 après un passage à Chelsea, il va maintenant se lancer en quête d’un nouveau défi.

« Après mûre réflexion, j’ai décidé que cette saison serait ma dernière avec Manchester United. J’ai informé le conseil d’administration, le manager et les joueurs de ma décision. Cela a été un grand honneur et un privilège de jouer pour ce grand club. Un grand merci aux fans pour leur soutien indéfectible. Je vais maintenant tout donner jusqu’à la fin de la saison pour aider mes coéquipiers à terminer aussi fort que possible. »