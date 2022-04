Moins utilisé cette saison à Manchester City, Fernandinho a annoncé son départ du club en fin de saison.

De passage en conférence de presse ce mardi, à la veille du quart de finale retour de Ligue des champions entre l’Atlético Madrid et Manchester City, Fernandinho a annoncé qu’il quitterait les Sky Blues en fin de saison. En manque de temps de jeu cette saison le milieu de terrain de 36 ans, qui a passé 9 à City, a pris la décision de retourner au Brésil, son pays natal. « Je veux jouer. Je retournerai au Brésil, c’est sûr. J’ai pris cette décision avec ma famille, qui est la chose la plus importante pour moi. C’est la même chose que la saison passée. Je ne joue pas beaucoup mais je prends soin des autres joueurs et j’essaye d’aider comme je peux, sur ou en dehors du terrain. »

Surpris par la nouvelle, Pep Guardiola espère bien trouver les mots pour convaincre son fidèle soldat de prolonger l’aventure en Premier League. « Oh ! je ne savais pas. Il est si important. À la fin de la saison, nous en parlerons, peut-être que c’est à cause de sa famille. Je vais lui demander. Quand je suis arrivé (en 2016), il était déjà là, comme Raheem (Sterling), Kevin (de Bruyne), John (Stones), peu de joueurs… On se connaît très bien. […] Il a fait des choses incroyables (pour l’équipe), des choses que personne d’autre n’a faites. »