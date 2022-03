L’attaquant de Manchester United Marcus Rashford pourrait quitter son club durant le prochain estival. Un départ n’est pas du tout à exclure pour l’international anglais.

Selon les informations du ‘Guardian’, le joueur mancunien Marcus Rashford âgé de 24 ans pourrait changer d’air dans ces prochains mois si la tendance n’évoluait pas positivement d’ici la fin de la saison 2021-2022. Le numéro 10 mancunien souhaite faire le point et clarifier rapidement sa situation. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec les Red Devils, plus une année supplémentaire en option, le natif de Manchester a pris part à 24 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de l’exercice en cours et trouvé à cinq reprises le chemin des filets, dont 18 rencontres de Premier League et 4 buts.