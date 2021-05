Tout proche de devenir champion de France avec le LOSC, Sven Botman pourrait soulever son seul et dernier titre avec les Dogues dans les prochaines semaines. Il serait dans le viseur de Manchester United.

Selon les renseignements relayés par « Sky Sports », le club mancunien apprécie les prestations du défenseur lillois et aurait coché son nom dans une short-list, en compagnie de Jules Koundé (FC Séville) et Cristian Romero (prêté par la Juventus à l’Atalanta Bergame). Les prestations du jeune U21 néérlandais ont tapé dans l’oeil de la direction qui pourrait même faire une offre lorsque le mercato aura ouvert ses portes. Sous contrat avec le LOSC jusqu’en 2025, Botman a pris part à 35 matchs de Ligue 1 et 8 en Europa League. Ses dirigeants auront donc leur mot à dire concernant son possible transfert, surtout qu’il serait aussi dans le viseur de Liverpool. Affaire à suivre…