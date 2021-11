Limogé de son poste d’entraineur de Manchester United il y a quelques heures, Ole Gunnar Solskjaer laisse donc son rôle de chef de l’équipe vacant. Si Michael Carrick assure aujourd’hui l’intérim, le club mancunien cherche toujours un nouvel entraineur.

Si Zinedine Zidane semble plutôt réticent pour le moment, les dirigeants pourraient se tourner vers les Pays-Bas et c’est le nom d’Erik Ten Hag qui est cité. Oui mais voilà, l’actuel technicien de l’AJAX Amsterdam n’envisage pas de quitter la capitale néerlandaise dans l’immédiat. « Je me concentre sur l’Ajax, le reste ne fait que me distraire. J’attends de mes joueurs qu’ils soient concentrés sur l’Ajax, donc je dois donner le bon exemple pour cela aussi. Vous continuez à me poser des questions, donc oui, c’est une question bizarre. Je n’ai pas entendu parler de l’intérêt de United, donc je ne peux pas y penser, » a-t-il lâché en conférence de presse avant de défier le Besiktas Istanbul ce mercredi en Ligue des champions.