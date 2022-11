Pour pallier le départ de Cristiano Ronaldo cet hiver ou en fin de saison, Manchester United penserait à deux crack d’Europe de l’Est.

Si les tensions se sont apaisé depuis quelques semaines entre Cristiano Ronaldo (37 ans) et ses dirigeants, les intentions du Portugais sont les mêmes que l’été dernier : il souhaite quitter Manchester United au plus vite. Mais les prétendants ne se bousculent pas au portillon pour s’offrir le quintuple Ballon d’Or et son salaire XXL. Lié aux Red Devils jusqu’en 2023, il pourrait ainsi attendre la fin de la saison pour négocier en toute liberté avec un autre club.

De son côté, Manchester United piste déjà quelques pépites pour succéder à CR7. D’après les informations du Daily Mirror, le club mancunien a retenu deux profils en particulier : Benjamin Sesko (19 ans) et Dusan Vlahovic (22 ans). Si le premier – véritable phénomène au Red Bull Salzbourg – présente l’avantage d’être bien plus accessible (20 M€), le second (85 M€) a déjà montré une adaptation fulgurante au plus haut niveau avec la Juventus Turin. Affaire à suivre…