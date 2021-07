C’est fait pour Jadon Sancho qui signe en Angleterre avec les Reds Devils de Manchester United contre 85 millions d’euros.

C’est aujourd’hui officiel pour le vice-champion d’Europe avec l’Angleterre Jadon Sancho qui va porter le maillot de Manchester United la saison prochaine. Il arrive en provenance de la Bundesliga et du Borussia Dortmund contre la somme de 85 millions d’euros et s’engage pour cinq saisons, soit jusqu’en 2026. Le bail signé par le footballeur de 21 ans inclut une option pour une saison supplémentaire. Il a livré ses premiers mots et est très heureux de faire son retour dans son pays natal.

« Je serai toujours reconnaissant à Dortmund de m’avoir donné l’opportunité de jouer en équipe première, même si j’ai toujours su que je retournerais un jour en Angleterre. La chance de rejoindre Manchester United est un rêve devenu réalité et j’ai hâte de jouer en Premier League. C’est une équipe jeune et excitante et je sais qu’ensemble, nous pouvons réaliser quelque chose de spécial pour apporter le succès que les fans méritent. J’ai hâte de travailler avec le manager et son staff pour développer davantage mon jeu. » A déclaré l’ancien joueur de Manchester City sur le site officiel du club. Avec les Borussen, le Londonien aura marqué 49 buts et offert 63 passes décisives en 136 matchs toutes compétitions confondues depuis sa venue durant l’été 2017, dont 38 buts en 104 rencontres de Bundesliga.