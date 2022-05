Gros duel entre Lyon et Marseille pour Isaak Touré et Johann Lepenant.



Le défenseur du Havre est valorisé à 5/6 M€.

L’ #OM tient la corde.



Le milieu de Caen est proche de Lyon. Un contrat de 5 ans l’attend mais pas d’accord entre SM Caen et #OL sur l’indemnité de transfert.