Mauvaise nouvelle pour les Sky Blues de Manchester City. Le club a été frappé par la vague de Covid-19. Au total, deux joueurs de la réserve et un membre du personnel ont été testés positifs.

Qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution pour tout le monde. Sauf le Covid-19 qui a décidé de ne pas en prendre et de mener encore la vie dure au monde du football. Malheureusement, le virus est encore de la partie en 2021 et Manchester City peut en attester. La direction des Sky Blues a annoncé que le club avait été frappé par l’épidémie. Le gardien de la réserve citizen, Scott Carson, le milieu Cole Palmer et un membre du personnel ont été testés positifs ce mercredi, quelques heures à peine avant le derby contre United programmé à 20h45. Ce nouveau trio s’ajoute aux six joueurs qui ont contracté la maladie au club et qui étaient absents lors de la démonstration contre Chelsea le week-end dernier (3-1).

La direction de City a indiqué dans un communiqué que les personnes touchées seraient placées en quarantaine dans le respect du protocole sanitaire de la Ligue et du gouvernement britannique.

Mardi, la Premier League a révélé 40 nouveaux cas de Covid-19, le total le plus élevé en une semaine cette saison, après deux séries de tests passés la semaine dernière.