Officiellement recruté par Manchester City, Erling Haaland a signé un contrat comportant une clause libératoire de 150M€. Un plan minutieusement ficelé pour rejoindre le Real Madrid en 2024.

Auteur d’une nouvelle saison de folie malgré ses blessures avec 28 buts et 8 passes décisives à son actif en 29 rencontres disputées toutes compétitions confondues, Erling Braut Haaland était, comme son grand rival, Kylian Mbappé, au cœur de toutes les convoitises européennes. Annoncé du côté du FC Barcelone, de Manchester United ou encore du Bayern Munich, le Norvégien a finalement signé à Manchester City. Un contrat juteux et complexe de 5 ans comprenant une clause libératoire de 150M€ qui s’activera en 2024. Un détail loin d’être anodin qui serait à l’origine d’un plan ficelé avec le Real Madrid.

Selon les informations dévoilées par Todo Fichajes, la réalité est qu’Erling Braut Haaland prévoit de rejoindre le Real Madrid et de succéder à Karim Benzema qui devrait quitter les Merengues… à l’été 2024. Un plan de longue haleine mis en place par l’entourage du Norvégien et la direction de l’écurie madrilène. Dans deux saisons, le Real Madrid devrait payait les 150M€ que représentent sa clause libératoire et ainsi trouver le successeur idéal de Karim Benzema. Le rêve de Florentino Pérez étant de l’associer à Kylian Mbappé.