Héroïque à Tottenham, Harry Kane a porté un club en perdition en fin de saison. Une situation que l’Anglais ne veut plus vivre. Sur le départ, il pourrait rejoindre Manchester City. A la recherche d’un attaquant, Pep Guardiola ferait de lui sa priorité au détriment de Erling Braut Haaland.

Harry Kane est le patron de Tottenham et personne ne peut dire le contraire. A 27 ans, l’international prend une toute autre dimension. Avec 32 buts en 44 rencontres disputées cette saison, il est le leader incontesté chez les Spurs. Un leader bien esseulé qui doit porter sur ses épaules un Tottenham en perdition, 7ème en Premier League, qui pourrait bien manquer l’Europe. L’international anglais a déjà confirmé qu’il ne resterait pas au club sans la Ligue des Champions. Il a même récemment indiqué ses ambitions dans un entretien exclusif. Des ambitions qui ne correspondent pas à la stature de Tottenham. Un départ semble inéluctable.

Un autre cador anglais pourrait profiter de cette situation, il s’agit de Manchester City. Selon The Sun et SkySport, Harry Kane aurait les faveurs de Pep Guardiola. L’Espagnol serait un grand fan de l’international anglais et de son profil atypique. Il aurait même prévenu ses dirigeants de prioriser son cas au détriment du Norvégien Erling Braut Haaland afin de pallier le départ de Sergio Agüero. Un joli point de chute en perspective pour le leader des Spurs également courtisé par Manchester United et Chelsea.