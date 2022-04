De passage en conférence de presse ce lundi, Pep Guardiola a encensé le Real Madrid avant la demi-finale aller de Ligue des champions demain soir (21h), à l’Etihad Stadium.

« C’est un honneur pour moi que City se retrouve à ce stade de la compétition face à une équipe comme le Real Madrid qui a écrit l’histoire de la Ligue des champions. On est conscient de ne pas pouvoir rivaliser sur ce plan là, car on n’aurait aucune chance de tenir la comparaison. Mais notre volonté de les défier, de rivaliser avec eux, n’en est pas moins forte. On devra délivrer deux matchs parfaits pour nous qualifier en finale. On sait que l’on va souffrir et on est prêt à souffrir, mais aussi à profiter des occasions qui se présenteront à nous. »

L’entraîneur de Manchester City a notamment salué la performance des hommes de Carlo Ancelotti aux tours précédents face à Chelsea et au PSG. « Ce qu’a fait le Real face au PSG et Chelsea n’a rien à voir avec la chance, le hasard. C’est plutôt que dans les moments compliqués, ils sont capables de hausser leur niveau dans tous les compartiments du jeu. Et de ne pas se laisser conditionner. L’une des grandes forces du Real, c’est qu’il possède des joueurs qui, dans les moments difficiles, lèvent la main pour clamer ‘je suis là !’ et redoublent d’efforts. A 0-3, le ballon peut parfois brûler les pieds de certains, pas de joueurs comme Modric, Benzema, Alaba, Kroos, etc. Au contraire, ils le demandent, ce ballon ! »