En quête d’un nouveau buteur pour remplacer Sergio Agüero qui devrait se dirige vers la sortie, Pep Guardiola apprécie énormément le profil d’Harry Kane (27 ans).

Comme le confie « The Independant », Manchester City cherche un attaquant et aurait coché le nom d’Harry Kane pour le mercato hivernal à venir. Devant les performances mi-figue mi-raisin de Gabriel Jesus, le club anglais souhaite s’attacher les services d’un nouveau buteur. Son profil plaît énormément à Pep Guardiola et sa grande connaissance du championnat est un avantage non-négligeable.

Manchester City recrutera très probablement un nouvel attaquant de pointe lors du prochain mercato hivernal. Sergio Agüero se dirige lentement mais sûrement vers ses 33 ans, Gabriel Jesus alterne le bon et le moins bon. Il faut donc préparer l’avenir. Lors de la récente prolongation de son contrat avec les Citizens, Guardiola aurait ainsi demandé à sa direction d’explorer la piste Kane, qui est sous contrat jusqu’en 2024 avec les Spurs. Affaire à suivre même si José Mourinho ne devrait pas être ravi à l’idée de perdre la star de l’équipe nationale d’Angleterre.