Il y a quelques jours, Raheem Sterling a exprimé son envie de quitter Manchester City afin de retrouver du temps à quelques mois de la coupe du monde 2022 au Qatar. Ce lundi, son coéquipier Kevin de Bruyne, qui était en conférence de presse, a apporté son soutien à l’international Anglais.

L’aventure de Raheem Sterling touche t-elle à sa fin? L’international anglais a émis le souhait de quitter le champion d’Angleterre afin de retrouver une place de titulaire à quelques mois du début de la Coupe du Monde 2022, qui se jouera au Qatar.

Ce lundi, Kevin de Bruyne était en conférence de presse à la veille du déplacement de son équipe sur la pelouse de Bruge, lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, a confié qu’il comprenait la frustration de son coéquipier, qui a disputé onze rencontres toutes compétitions confondues.

« Je comprends sa frustration parce que je suis joueur aussi, et certains joueurs ont besoin de rythme pour être satisfaits et Sterling est peut-être quelqu’un à qui il en faut plus », a dit le Belge, à la veille d’affronter Bruges en Ligue des champions. Moi aussi, je suis un joueur qui a besoin de ça de temps de jeu. Parfois, c’est dur de jouer un match oui un match non, mais évidemment c’est l’entraîneur qui doit faire des choix et c’est très dur », a déclaré Kevin De Bruyne face aux médias.

Les hommes de Pep Guardiola doivent réagir après la défaite, 2-0, face au Paris Saint-Germain lors de la précédente journée.