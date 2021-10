Ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille et pur produit du centre de formation de l’OM, Maxime Lopez s’éclate en Italie sous les couleurs de l’US Sassuolo.

Dans une interview accordée à « BeIN Sports », le minot s’est confié sur son départ de Marseille et il ne semble absolument pas regretter sa décision d’avoir tenté sa chance en Italie. « Je me sens bien aujourd’hui. Ça fait un an que j’ai signé à Sassuolo. Le choix de Sassuolo n’a pas été fait par défaut. Ça a été réfléchi. Ce club a une philosophie qui me correspond totalement. On le voit quand on me regarde jouer les matchs. On sent que je suis épanoui.

Je suis content, on a une équipe qui joue bien au football. Avec le départ de Manuel Locatelli , ça m’a donné plus de responsabilités. Maintenant, c’est à moi de les assumer. Je pense être prêt à les assumer, à être un leader dans cette équipe. À moi de continuer sur ma lancée… » A indiqué le marseillais de 23 ans qui est désormais sous contrat avec les neroverdi jusqu’en 2025.