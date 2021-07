Sergio Agüero parti libre pour le FC Barcelone, Manchester City cherche aujourd’hui un nouveau joueur capable de remplir le rôle de buteur de l’équipe.

Il y a quelques heures, les médias anglais ont évoqué un accord entre les Spurs de Tottenham et leur homologue de Manchester City. Les deux écuries seraient tomber d’accord avec un transfert de 160 millions de livres, soit près de 188 millions d’euros. Une folie puisque Kane deviendrait le deuxième joueur le plus cher de l’histoire devant Kylian Mbappé (180 M€) et derrière Neymar (222 M€). Le champion en titre en Premier League est prêt à faire de très gros efforts financier pour recruter le vice-champion d’Europe au mercato.