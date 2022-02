Manchester City l’a emporté sur le score de 1 but à 0 ce samedi soir en Premier League face aux Toffees d’Everton. Une victoire qui permet de conserver un peu d’avance en tête du classement.

Les hommes de Pep Guardiola se déplaçaient sur le terrain des Toffees, ce samedi, en Premier League. Ils sont parvenus à s’imposer grâce à un but de Phil Foden, à la 82e minute. Au classement, les Mancuniens reprennent temporairement six points d’avance sur Liverpool. Everton est 17e et sérieusement menacé de relégation.