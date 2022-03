Dans une interview accordée à AS, Rafinha prêté à la Real Sociedad par le Paris Saint-Germain, ne regrette absolument pas son choix.

Véritable flop du côté du Paris Saint-Germain où il n’a pas réussit à s’imposer sous Thomas Tuchel puis Mauricio Pochettino, Rafinha a rejoint la Real Sociedad sous la forme d’un prêt où il retrouve du temps de jeu. Dans une interview accordée à AS, le milieu de terrain estime avoir réalisé le meilleur choix possible afin de relancer sa carrière.

« J’étais très excité par la possibilité de retourner en Espagne car mes six derniers mois à Paris ont été durs, a admis l’ancien Barcelonais pour AS. J’aime bien la ville même sous la pluie. Ça a son charme. C’est très différent de Paris. Ici, on a la tranquillité et la simplicité d’une petite ville, tout est beaucoup plus facile, à dix 10 minutes. Je me sens bien, mais je sais que je peux donner beaucoup plus. Je veux pouvoir montrer mon meilleur niveau. (…) Ce qui m’a le plus surpris, c’est la bonne ambiance dans ce vestiaire. C’est une famille. Nous sommes amis, nous sommes frères, c’est très agréable », a expliqué le brésilien à la presse espagnole.

À l’issue de la saison, Rafinha fera son retour à Paris puisqu’il est sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le club de la capitale où il devra faire un choix: prendre le risque de ne pas jouer en honorant sa dernière année de contrat ou quitter le club définitivement pour avoir du temps de jeu.