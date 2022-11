Invité dans le Débat FCM de la semaine, le journaliste de L’Equipe Mathieu Grégoire a fait le point sur les conséquences économiques de l’élimination de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions. Une simple victoire face à Tottenham mardi soir aurait permis aux Phocéens d’empocher 20 millions d’euros supplémentaires.

« La conséquence financière ? Normalement les dirigeants marseillais avaient prévu une troisième place et un reversement en Ligue Europa. Ils n’avaient pas prévu les 20 millions et en plus je pense que c’était un rêve financier sur lequel tu dois t’asseoir. D’un point de vue économique il faut baisser la voilure sur la Ligue Europa dans les comptes. L’élimination de Monaco en barrages avait rapporté plus en droits TV mais par contre le huis clos contre le Sporting les a fait baisser, c’est pas une catastrophe économique quoi. En fourchette basse, en fonction des tours, t’es à au moins 5 millions, si tu vas en quart c’est plus 8-10 millions. On n’est pas sur une catastrophe économique à ce niveau-là. Henrique et De La Fuente, eux cet été Longoria a fait remonter à McCourt qu’il fallait les compter dans les ventes et on va voir que les deux ne vont pas être comptés : là tu es sur 10 millions en moins, c’est plus embêtant pour les finances de l’OM que cette histoire de Ligue Europa. »