Blessé et remplacé à la mi-temps lors de la victoire parisienne contre le LOSC, (2-1), Lionel Messi a été convoqué par Lionel Scaloni avec l’Argentine. Absent contre le RB Leipzig en Ligue des Champions, la Pulga a été retrouvé à Madrid…

Sorti prématurément face au LOSC pour une inflammation au genou gauche, conséquence d’un contact ave Jérôme Boateng le 19 septembre dernier, Lionel Messi ne fait pas des débuts tonitruants sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Cette blessure l’a empêché de prendre part au déplacement des siens pour une confrontation importante en Ligue des Champions face au RB Leipzig, (2-2). Aujourd’hui, deux détails peuvent faire tiquer les Parisiens. L’Argentin a été sélectionné, malgré son état physique, par Lionel Scaloni avec l’Albiceleste pour les deux prochaines rencontres des éliminatoires du Mondial 2022 face à l’Uruguay (13 nov, 0h00) puis contre le Brésil, (17 nov, 0h30) et a été retrouvé à Madrid. Selon les informations du Parisien, Lionel Messi s’est rendu dans une clinique madrilène, ce jeudi, afin de soigner sa blessure plus rapidement et plus efficacement. En espérant que cela soit de bons augures pour le Paris Saint-Germain.