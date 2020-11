Après la victoire 1-0 face à Angers, Lyon s’installe provisoirement sur le podium de Ligue 1. Face aux critiques, Rudi Garcia a décidé de manier l’ironie.

Et de huit matchs invaincus pour Lyon en Ligue 1. Après la victoire 1-0 contre Angers ce dimanche pour la onzième journée, l’OL a provisoirement grimpé à la 3e place du classement. Pourtant, l’équipe de Rudi Garcia subit toujours des critiques. Face à elles, l’entraîneur réagi avec humour.

« On est passé en cinq matchs d’une équipe qui ne valait pas grand-chose à une équipe qui devrait finir première. On va garder les pieds sur terre, rester humbles. On a vu que c’était très difficile de gagner à Angers. Et ce sera très difficile de battre Reims et pourtant, c’est ce qu’on voudra faire et on fera tout pour le faire » a déclaré le coach des gones.